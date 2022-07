Colesterolo LDL | quali alimenti giusti lo contengono?

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 2 luglio 2022) ilLDL è volgarmente chiamato “cattivo” ed è meglio limitarne i valori. IlHDL, detto “buono”, va al contrario mantenuto a livelli elevati. Dunque le LDL, chiamatecattivo, sono tali soltanto quando si trovano in eccesso e quando vengono ossidate. In situazioni normali sono invece indispensabili per la buona salute dell’organismo. Ecco una