Caputo si diploma a 34 anni “E adesso voglio provare a laurearmi”

CB_Ignoranza : 34 anni, ma da sempre con l’obiettivo di concludere le scuole superiori. Oggi Ciccio Caputo ha, finalmente, consegu… - DiMarzio : .@sampdoria | Gol speciale per Ciccio #Caputo, arriva il #diploma: l'intervista - lacittanews : BARI - È stata una mattinata speciale per l'attaccante della Sampdoria, Francesco Caputo, che ha superato gli orali… - galliolus : RT @CB_Ignoranza: 34 anni, ma da sempre con l’obiettivo di concludere le scuole superiori. Oggi Ciccio Caputo ha, finalmente, conseguito il… - Luxgraph : Sampdoria, Caputo si diploma in ragioneria: 'Più ansia qui che sotto porta' -

Francesco, ex attaccante del Bari, si è diplomato ragioniere. Come riportato dall'Ansa, quella di stamattina è stata una giornata speciale per il calciatore, attualmente nella Sampdoria, che ha superato ......definita la "notte prima degli esami" per l'attaccante della Sampdoria Francesco Ciccio. Il ... L'attaccante non era riuscito in precedenza a prendersi ilper motivi legati agli impegni ...Il 34enne centravanti blucerchiato ha superato brillantemente la prova orale di questa mattina all'istituto tecnico 'Alessandro Volta' di Bari ...In Serie A c'è un calciatore che ha svolto gli esami di maturità come uno studente: chi è il nuovo diplomato del campionato italiano.