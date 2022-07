Calciomercato Sampdoria, quattro squadre su Falcone: ecco i dettagli (Di sabato 2 luglio 2022) Empoli, Lecce, Torino e Spezia su Falcone della Sampdoria: ecco i dettagli Il portiere della Sampdoria, Wladimiro Falcone, è oggetto di sogni di vari club di Serie A. La Lazio dopo l’arrivo di Vicario e Sirigu ha mollato la presa sul calciatore, ma ci sono ancora Empoli, Lecce, Torino e Spezia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022) Empoli, Lecce, Torino e Spezia sudellaIl portiere della, Wladimiro, è oggetto di sogni di vari club di Serie A. La Lazio dopo l’arrivo di Vicario e Sirigu ha mollato la presa sul calciatore, ma ci sono ancora Empoli, Lecce, Torino e Spezia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sampdoria: il saluto social di Yoshida ... dopo la scadenza del contratto col club blucerchiato: 'Cara Sampdoria e cari sampdoriani, vorrei ringraziarvi tutti. È stata un'esperienza fantastica e un'avventura meravigliosa. Sicuramente mi ... Calciomercato Sampdoria, UFFICIALE: Yoshida lascia i blucerchiati Yoshida ha deciso di non rinnovare il contratto che lo legava alla Sampdoria ed è uno degli svincolati di questo calciomercato ... Calciomercato Sampdoria, occhi su Galoppo: il Banfield fissa il prezzo