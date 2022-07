Andrea Covelli | il 27enne scomparso a Napoli è stato ucciso

(Di sabato 2 luglio 2022) . Il corpo senza vita èrinvenuto con evidenti colpi d’arma da fuoco, ildi Pianura (), eralo scorso 28 giugno senza lasciare alcuna traccia di sé. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa e subito si è messa in moto la macchina delle ricerche. Purtroppo,rinvenuto privo di vita a Pianura in una zona di campagna. Sul posto, subito dopo il ritrovamento, sono giunti i familiari diper l’identificazione. Secondo le prime indiscrezioni, sul corpo del giovane ci sarebbero evidenti ferite d’arma da fuoco. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile della Questura die gli agenti del commissariato Pianura. Leggi anche: «Era ...

Venerdì scorso, a Pianura, è stato rinvenuto un corpo che la polizia ritiene essere quello dell'undicenne Giuseppe Vitale, scomparso dal quartiere napoletano il 29 giugno. La conferma che...Ritrovato senza vita il corpo di Andrea Covelli, 27 anni: è stato ucciso a colpi di pistola e lasciato in un bosco di Pianura di Napoli ...Le speranze di ritrovare vivo Andrea Covelli, il 27enne rapito il 28 giugno a Pianura, quartiere di Napoli, si sono infrante ieri quando in via Pignatiello è stato ritrovato un corpo senza vita e i fa ...