Warner Bros. Discovery Inc. e Paramount Global vendono CW a Nexstar Media Group Inc. (Di venerdì 1 luglio 2022) Nexstar si avvicina all’accordo per il controllo di CW The Wall Street Journal, di Joe Flint, pag. 1 Nexstar Media Group Inc, il più grande proprietario di emittenti televisive locali del Paese, è vicino a un accordo per l’acquisizione del controllo di maggioranza di CW Network dai comproprietari Warner Bros. Discovery Inc. e Paramount Global, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con la questione. Secondo i termini in discussione, Nexstar acquisirebbe il 75% di CW, una rete televisiva rivolta agli adolescenti e ai giovani adulti, mentre Paramount e Warner Bros. Discovery manterrebbero ciascuna una quota del 12,5%. Non si prevede ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 1 luglio 2022)si avvicina all’accordo per il controllo di CW The Wall Street Journal, di Joe Flint, pag. 1Inc, il più grande proprietario di emittenti televisive locali del Paese, è vicino a un accordo per l’acquisizione del controllo di maggioranza di CW Network dai comproprietariInc. e, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con la questione. Secondo i termini in discussione,acquisirebbe il 75% di CW, una rete televisiva rivolta agli adolescenti e ai giovani adulti, mentremanterrebbero ciascuna una quota del 12,5%. Non si prevede ...

