(Di venerdì 1 luglio 2022) Juventus numeri2022 2023 – Inizia oggi ufficialmente la stagione sportiva 2022-2023 sulla quale si alza il sipario con l’apertura del calciomercato. In casa Juventus è ormai imminente l’arrivo di Paul Pogba, ma i dirigenti bianconeri lavorano su più fronti, in particolare sull’obiettivo Di Maria. In uscita, dopo gli addii di Dybala, Morata e Calcio e Finanza.

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, è un attacco a forza 4: Di Maria e Kostic con Chiesa e Vlahovic! - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Vlahovic cambia maglia, avrà la numero 9: Juventus numeri maglia 2022 2023 – Inizia oggi uffi… - ZonaBianconeri : RT @LeBombeDiVlad: ?? UFFICIALE - #Juventus, nuovo numero di maglia per #Vlahovic ?? L'annuncio #LeBombeDiVlad #LBDV #News - acdicerbo : RT @LeBombeDiVlad: ?? UFFICIALE - #Juventus, nuovo numero di maglia per #Vlahovic ?? L'annuncio #LeBombeDiVlad #LBDV #News - giusyoni : RT @GoalItalia: Vlahovic e Chiesa cambia i numeri di maglia: Juventus senza il '10' ???? -

SORPRESA CHIESA - Non soloperò, a ruotanumero anche Federico Chiesa con una sorpresa: addio alla 22, l'esterno prende proprio la maglia numero 7 che in molti pensavano potesse ...... ma se arriva anche Dybala, meglio ancora : se l'Inter può permettersi di farlo, farà bene a prenderlo perché è un altro chele partite'. ATTACCO JUVE - 'a Firenze non aveva bisogno ...Pogba Juve: pronta la maglia numero 10 L’ultimo indizio dopo i cambi di maglia di Vlahovic e soprattutto Chiesa Paul Pogba è pronto a tornare alla Juve. È infatti atteso nei prossimi giorni l’annunci ...Cambio numero per Dusan Vlahovic nella prossima stagione. Il fenomeno serbo classe 2000 avrà la maglia numero nove. Lo comunica la società con un tweet, in cui si rivela: "From ...