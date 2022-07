Vive "all'occidentale". Picchiata e segregata dal padre e dai fratelli (Di venerdì 1 luglio 2022) Non poteva avere contatti con l'esterno neanche telefonicamente, gli unici uomini con cui poteva stare erano quelli della sua famiglia. Se trasgrediva insulti e botte Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 luglio 2022) Non poteva avere contatti con l'esterno neanche telefonicamente, gli unici uomini con cui poteva stare erano quelli della sua famiglia. Se trasgrediva insulti e botte

