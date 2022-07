Un reddito che non può vincere la povertà (Di venerdì 1 luglio 2022) Quello «di cittadinanza» ha tamponato alcune situazioni. Ma solo il lavoro potrà ridurre davvero gli indigenti in Italia. Perché nel 2021, mentre il Pil cresceva del 6,5 per cento, la povertà assoluta ha confermato i massimi storici toccati nel 2020, anno di inizio della pandemia dovuta al Covid? Per l’inflazione che riguarda assai di più le famiglie con redditi molto bassi e con una propensione al consumo più alta di quelle con redditi medio-alti. La povertà assoluta si misura appunto sui consumi, ovvero la capacità di ogni famiglia di acquistare beni e servizi essenziali per i quali non è possibile «tirare la cinghia» perché riguardano il cibo, l’affitto, le cure e non ultimo il riscaldamento. La cinghia si può tirare sui beni non indispensabili, ma mai e poi mai su quelli indispensabili per vivere. In questo caso significa superare - verso il basso ... Leggi su panorama (Di venerdì 1 luglio 2022) Quello «di cittadinanza» ha tamponato alcune situazioni. Ma solo il lavoro potrà ridurre davvero gli indigenti in Italia. Perché nel 2021, mentre il Pil cresceva del 6,5 per cento, laassoluta ha confermato i massimi storici toccati nel 2020, anno di inizio della pandemia dovuta al Covid? Per l’inflazione che riguarda assai di più le famiglie con redditi molto bassi e con una propensione al consumo più alta di quelle con redditi medio-alti. Laassoluta si misura appunto sui consumi, ovvero la capacità di ogni famiglia di acquistare beni e servizi essenziali per i quali non è possibile «tirare la cinghia» perché riguardano il cibo, l’affitto, le cure e non ultimo il riscaldamento. La cinghia si può tirare sui beni non indispensabili, ma mai e poi mai su quelli indispensabili per vivere. In questo caso significa superare - verso il basso ...

