(Di venerdì 1 luglio 2022) "Aè credibile che raggiungeremo idel, se non di più in alcune regioni e località. E questo considerando che nei primi mesi dell'c'erano ancora le restrizioni è un ...

Pubblicità

fisco24_info : Turismo: Garavaglia, a fine anno numeri 2019, forse di più: Il digitale chiave per superare overtourism - ANSACampania : Turismo: Garavaglia, a fine anno numeri 2019, forse di più - fisco24_info : Garavaglia, intercettare 2 miliardi viaggiatori Gen Z nel mondo: A summit Sorrento, sono loro che disegneranno turi… - L_Argomento : Turismo, Garavaglia “A fine anno raggiungeremo i numeri pre-pandemia” - serenel14278447 : Garavaglia:'Turismo da record'Pronti a partire in 28 milioni -

Lo dice il ministro delMassimoa margine della "colazione" con i 130 ragazzi che stanno partecipando al Global Youth Tourism organizzato da Unwto, ministero e Enit. I ragazzi ...Lo dice Massimoa margine del Global Youth Tourism Summit organizzato dal ministero delcon l'Unwto e l'Enit a Sorrento. "E' ovvio che quando si ritorna ai numeri del 2019 e oltre ..."A fine anno è credibile che raggiungeremo i numeri del 2019, se non di più in alcune regioni e località. E questo considerando che nei primi mesi dell'anno c'erano ancora le restrizioni è un risultat ...“A fine anno è credibile che raggiungeremo i numeri del 2019, se non di più in alcune regioni e località. E questo considerando che nei primi mesi dell’anno c’erano ancora le restrizioni è un risultat ...