“Tori Seduti” | un nuovo straordinario featuring tra Shade e J-Ax

Esce oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali "Tori Seduti" (Sony Music – Epic Records Italy) il nuovo singolo di Shade, l'hit maker di successo re del freestyle con all'attivo 12 dischi di platino e 3 dischi d'oro, che vede il featuring speciale di J-Ax. Il brano è prodotto da PLTNM Squad e Enrico Brun. Con queste parole, l'artista descrive il brano e la collaborazione con J-Ax: Esattamente un anno fa ricevo un messaggio da Ax che mi fa i complimenti per la mia hit estiva e mi dice che gli farebbe piacere farne una insieme. Dopo la mia firma con Sony, che è anche la sua etichetta, ci è venuto spontaneo trovarci e scriverla. È stato un onore immenso poter condividere lo studio con un rapper del genere ma soprattutto con la grande persona che c'è dietro l'artista.

