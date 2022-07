Tabellone Wimbledon femminile 2022: Iga Swiatek prima favorita del seeding, cinque le azzurre al via (Di venerdì 1 luglio 2022) Sorteggiato il Tabellone femminile di Wimbledon: ecco tutti gli accoppiamenti per l’edizione 2022 dei Championships, alle prese prima con l’esclusione dei tennisti russi e bielorussi, poi con la decisione da parte di Atp e Wta di negare l’assegnazione dei punti. Ma il fascino di Wimbledon resta impareggiabile, così come il montepremi record per un torneo che vede Iga Swiatek partire ovviamente come prima testa di serie, seguita da Anett Kontaveit, Ons Jabeur e Paula Badosa. cinque le azzurre in gara, di cui due comprese nel seeding: Camila Giorgi e Martina Trevisan saranno rispettivamente la numero 21 e 22 del Tabellone. Presenti anche Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Sorteggiato ildi: ecco tutti gli accoppiamenti per l’edizionedei Championships, alle presecon l’esclusione dei tennisti russi e bielorussi, poi con la decisione da parte di Atp e Wta di negare l’assegnazione dei punti. Ma il fascino diresta impareggiabile, così come il montepremi record per un torneo che vede Igapartire ovviamente cometesta di serie, seguita da Anett Kontaveit, Ons Jabeur e Paula Badosa.lein gara, di cui due comprese nel: Camila Giorgi e Martina Trevisan saranno rispettivamente la numero 21 e 22 del. Presenti anche Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta ...

