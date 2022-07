Spread: rendimento Btp sfiora discesa sotto tasso del 3% (Di venerdì 1 luglio 2022) Seduta di fortissimo calo dei rendimenti sui titoli di Stato europei, che si sono mossi in scia ai 'treasury' statunitensi. Il Btp italiano a 10 anni ha infatti chiuso la giornata con un taglio al ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) Seduta di fortissimo calo dei rendimenti sui titoli di Stato europei, che si sono mossi in scia ai 'treasury' statunitensi. Il Btp italiano a 10 anni ha infatti chiuso la giornata con un taglio al ...

Pubblicità

fisco24_info : Spread: rendimento Btp sfiora discesa sotto tasso del 3%: Differenziale con Bund tedeschi chiude a 184 punti - classcnbc : #UPDATE - Borse europee chiudono sul filo della parità: ????+0,2% ????+0,1% ????+0,1% ????-0,1% Piazza Affari: #Saipem (+… - ansa_economia : Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 192 punti. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,25% #ANSA - fisco24_info : Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 192 punti: Il rendimento del decennale italiano scende al 3,25% - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Spread Btp-Bund sale a 190 punti in avvio di seduta: Rendimento del prodotto del Tesoro al 3,4% -