Preghiera della sera del 1 Luglio 2022: “Grazie per quello che mi hai dato” (Di venerdì 1 luglio 2022) “Grazie per quello che mi hai dato”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 1 luglio 2022) “perche mi hai”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

santegidionews : Giornata Mondiale del Rifugiato - il #23giugno a Roma la preghiera Morire di Speranza in memoria di quanti perdono… - VaticanIHD : ????Stasera alle ore 18.30 in occasione della Giornata mondiale del rifugiato Veglia di preghiera “Morire di Speranza… - MariagladysVc : RT @CiaoKarol: San Giuseppe dormiente: mentre tu dormi Lui risolve i problemi. #Preghiera della notte tra l'1 ed il 2 luglio 2022??? http… - ciroizzo3 : RT @SalaLettura: @Alberto63Al Scendemmo là, dove il giorno si perde a cercarsi da solo nascosto tra il verde, e lui parlò come quando si… - roberta_ni : RT @S_soldato_Maria: Noi della #BrigataSanMichele al servizio della Madonna, ????????siamo riuniti in preghiera per recitare il Santo Rosario… -