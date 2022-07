“Milly ha scelto lui”. Il palco di Ballando con le stelle pronto a infiammarsi, come gli occhi del pubblico (Di venerdì 1 luglio 2022) Si va perfezionando con il passare dei giorni il cast di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Nelle ultime ore sono arrivate le prime conferme sui concorrenti della prossima edizione. Una di queste riguarda Iva Zanicchi: l’Aquila di Ligonchio ha accettato il corteggiamento della conduttrice: “Milly è una donna straordinaria che sarebbe capace di convincere gli eschimesi a fare i gelati al Polo Nord” svela a NuovoTv. Nonostante la sua titubanza è stata, dunque, la conduttrice a convincerla toccando le giuste corde: “Quando tutti cominciano a dire di non fare qualcosa o mi invitato a rifletterci molto, scatta qualcosa dentro di me, per cui rispondo: “Bene adesso lo faccio”. Altra concorrente che potrebbe far parte del cast è Marta Flavi, l’ex moglie di Maurizio Costanzo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Si va perfezionando con il passare dei giorni il cast dicon le, lo show del sabato sera di Rai1 condotto daCarlucci. Nelle ultime ore sono arrivate le prime conferme sui concorrenti della prossima edizione. Una di queste riguarda Iva Zanicchi: l’Aquila di Ligonchio ha accettato il corteggiamento della conduttrice: “è una donna straordinaria che sarebbe capace di convincere gli eschimesi a fare i gelati al Polo Nord” svela a NuovoTv. Nonostante la sua titubanza è stata, dunque, la conduttrice a convincerla toccando le giuste corde: “Quando tutti cominciano a dire di non fare qualcosa o mi invitato a rifletterci molto, scatta qualcosa dentro di me, per cui rispondo: “Bene adesso lo faccio”. Altra concorrente che potrebbe far parte del cast è Marta Flavi, l’ex moglie di Maurizio Costanzo. ...

