Mengoni Live 2022: tre date a Milano e raddoppia la prima data romana | I dettagli (Di venerdì 1 luglio 2022) Mengoni Live 2022, Marco Mengoni torna con un nuovo tour nei palazzetti: si aggiunge il terzo concerto a Milano e raddoppia la prima data romana Non si ferma il successo di Mengoni Live 2022, il nuovo progetto Live di Marco Mengoni nei palazzetti, per cui sono 70.000 i biglietti venduti già nei primi 5 giorni di prevendita. Dopo il tutto esaurito registrato dal Live al Mediolanum Forum previsto per il 5 ottobre e seguente apertura della seconda data il 7 ottobre, e il sold out della data a Mantova del 2 ottobre con il raddoppio il 3 ottobre, si aggiunge il terzo concerto a ...

