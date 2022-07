Luglio parte con caldo africano | ma potrebbe arrivare una tregua | da quando

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il mese diè iniziato ancora con iltorrido e le temperature sopra la media in Italia. L’anticiclone, denominato Caronte, non sta lasciandoe ilrovente continua a interessare grandella penisola. In questo primo weekend dia soffrire maggiormente saranno le regioni centro-meridionali dove si supereranno i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.