L’aborto volontario è un omicidio (Di venerdì 1 luglio 2022) Chi è contrario alL’aborto invoca il principio di sacralità della vita, chi è a favore invoca il principio di autodeterminazione della donna. Se ragioniamo liberi da ogni condizionamento ideologico, dobbiamo innanzitutto sottoporre a critica i due principi appena nominati; anzi, meglio, non dobbiamo neanche considerarli. Un’etica veramente libera da condizionamenti ideologici non pone prescrizioni a priori, immutabili e assolute. L’unica prescrizione è quella di non avere altre prescrizioni di quelle che contraddicono il fine stesso dell’indagine etica: la ricerca del benessere e della libertà, con ognuno giudice di sé stesso, a condizione (questo è importante) che la stessa libertà venga riconosciuta all’altro. Non mi è riconosciuta la libertà di ucciderti (anche se questa azione, per qualche ragione, dovesse procurarmi soddisfazione e benessere) perché io non son ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 1 luglio 2022) Chi è contrario alinvoca il principio di sacralità della vita, chi è a favore invoca il principio di autodeterminazione della donna. Se ragioniamo liberi da ogni condizionamento ideologico, dobbiamo innanzitutto sottoporre a critica i due principi appena nominati; anzi, meglio, non dobbiamo neanche considerarli. Un’etica veramente libera da condizionamenti ideologici non pone prescrizioni a priori, immutabili e assolute. L’unica prescrizione è quella di non avere altre prescrizioni di quelle che contraddicono il fine stesso dell’indagine etica: la ricerca del benessere e della libertà, con ognuno giudice di sé stesso, a condizione (questo è importante) che la stessa libertà venga riconosciuta all’altro. Non mi è riconosciuta la libertà di ucciderti (anche se questa azione, per qualche ragione, dovesse procurarmi soddisfazione e benessere) perché io non son ...

Pubblicità

LGBrave : @LaBombetta76 Questa gente è la dimostrazione del motivo per cui serve che l'aborto volontario sia legale - Pekkhyu : - Quel soggetto individuale è una Persona: non esiste altra modalità di esistenza degli esseri umani viventi di que… - Pekkhyu : Attenzione! Ciò che i cristiani condannano è l'#aborto volontario ossia «l'uccisione deliberata e diretta, comunque… - emmedieffee : RT @bevindthemall: Solo al pensiero che stiamo pagando lo stipendio ad un coglione del genere, mi viene da vomitare L’aborto volontario no… - vengoda_wattpad : RT @B1693: “nel caso di stupro e di incesto noi riteniamo che l’aborto volontario non possa comunque essere ammesso perché fatti così gravi… -