La paura di perdere l’amore fa più male di perderlo davvero (Di venerdì 1 luglio 2022) L’ho provato anche io quel senso di soffocamento e smarrimento al primo accenno di discussione, al primo odore amaro di crisi. Ho sentito anche io quella sensazione di perdere la terra sotto ai piedi e di sprofondare al solo pensiero di perdere lui, quello che credevo fosse l’uomo della mia vita. E certo lo sapevo che per amore non si muore, forte di tutte quelle esperienze sentimentali e fallimentari, eppure non riuscivo a controllare né il cuore né la mente, non potevo niente nei confronti di quell’allarme che scattava ogni volta che provavo a immaginare come sarebbe stata la mia vita senza di lui. Una sentinella fastidiosa e stridente che non poteva essere ignorata. Erano quelli i momenti in cui la sudorazione aumentava, i battiti del cuore acceleravano velocemente e i muscoli del corpo tiravano, mentre la mente entrava in uno stato di confusione e ... Leggi su dilei (Di venerdì 1 luglio 2022) L’ho provato anche io quel senso di soffocamento e smarrimento al primo accenno di discussione, al primo odore amaro di crisi. Ho sentito anche io quella sensazione dila terra sotto ai piedi e di sprofondare al solo pensiero dilui, quello che credevo fosse l’uomo della mia vita. E certo lo sapevo che per amore non si muore, forte di tutte quelle esperienze sentimentali e fallimentari, eppure non riuscivo a controllare né il cuore né la mente, non potevo niente nei confronti di quell’allarme che scattava ogni volta che provavo a immaginare come sarebbe stata la mia vita senza di lui. Una sentinella fastidiosa e stridente che non poteva essere ignorata. Erano quelli i momenti in cui la sudorazione aumentava, i battiti del cuore acceleravano velocemente e i muscoli del corpo tiravano, mentre la mente entrava in uno stato di confusione e ...

