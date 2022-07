‘La mia ombra è tua’ dell’amico Eugenio Cappuccio arriva in sala | scopritelo! Peccato per un neo…

(Di venerdì 1 luglio 2022)è un grande regista, anche se ha realizzato appena una mezza dozzina di film. E’ anche un mio amico, coetaneo, nonché indimenticato argutissimo compagno di corso al Centro Sperimentale di Cinematografia in anni lontani. Il caricatore, il suo esordio cinematografico, si rivelò fulminante, spiritoso, carico (è il caso di dire) di un sarcasmo gentile nei confronti della generazione che ci rappresentava. Oggi il suo sesto lungometraggio per le sale, La miaè tua conferma le qualità visionarie di, che portando sullo schermo la storia del libro di Edoardo Nesi ci offre una visione leggera, a tratti pensosa, mai pedante, con immagini meravigliose e una ariosa macchina da presa che magicamente fluttua, vibra, respira, dettaglia, apre, circoscrive. Detto questo di, c’è da ...

Pubblicità

SergioRodriguez : Ci sono luoghi che restano per sempre nei nostri ricordi: posti speciali che ti segnano per tutta la vita! È diff… - RaiRadio2 : “Voglio cambiare ma mantenendo la mia personalità” #LuigiStrangis con @emastokholma nel backstage esclusivo di… - marattin : Tutti bravi a chiedere di abbassare le tasse. Ma quando, l’anno scorso, c’era davvero la possibilità di un’operazio… - pepper4961 : @marisamoles @tommasaMR @GiovanniFazio9 Proffffff la mia piccoletta è diplomata ???????? - Ren_goku90 : RT @Liguglia: Si ha rinnovato Maldini...ma la mia mente è sempre con loro. -

LA NAZIONE

...che anche inassenza tra di voi ci sia quel supporto e affetto reciproco che in fin dei conti rende proprio una famiglia. L'amore muove il mondo e il più bel traguardo per me è proprio vedere...Bisogna fare mola attenzione alle parole, ha messo in risalto Bergoglio: "Conguerra, c'è stata una controversia per unadichiarazione su una rivista dei gesuiti: ho detto che 'qui non ci sono ... Castiglia: "Arezzo ora è la mia Champions"