Juve, nuova idea come vice Vlahovic: c’è la conferma (Di venerdì 1 luglio 2022) Chi sarà il nuovo vice Vlahovic della Juventus in vista della prossima stagione? La sensazione è che i bianconeri punteranno su un profilo esperto dal costo del cartellino contenuto e dall’ingaggio non troppo alto La Juventus è pronta a completare il reparto offensivo con un nuovo attaccante di scorta che possa far rifiatare Vlahovic in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 1 luglio 2022) Chi sarà il nuovodellantus in vista della prossima stagione? La sensazione è che i bianconeri punteranno su un profilo esperto dal costo del cartellino contenuto e dall’ingaggio non troppo alto Lantus è pronta a completare il reparto offensivo con un nuovo attaccante di scorta che possa far rifiatarein Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

letMoncadacook : @Pirichello @NandoPiscopo1 @GiovaB95 Secondo me con Paratici andava a Torino e poi con una '''magia''' delle sue av… - Deborah_Juve : RT @mike_fusco: Col senno di poi, strano dirlo, la perdita più grave tra gli svincolati è quella di Giorgio Chiellini.Un altro anno avrebbe… - Katia69193323 : @AntonelloTV La nuova Juve - spizzico78 : @NicoSchira Ma na cosa è certa nella nuova juve la palla non se la passeranno mai - Collimasoni : @gasci8 Ma la Juve non lo fa. Porta i soldi e quando esci, chiudi bene la porta. Per convincere DL si sarebbe dovut… -