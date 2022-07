Inter, Zanetti: 'Sanchez e Vidal? Possono giocare ancora ad alto livello' (Di venerdì 1 luglio 2022) Intervistato da ADN Deportes in vista della partecipazione del Cile femminile alla Copa América del prossimo mese in Colombia, il vicepresidente... Leggi su calciomercato (Di venerdì 1 luglio 2022)vistato da ADN Deportes in vista della partecipazione del Cile femminile alla Copa América del prossimo mese in Colombia, il vicepresidente...

Pubblicità

tvdellosport : ???? ZANETTI: “NON POTEVO CREDERE DI ESSERE UN GIOCATORE DELL’ INTER” Intervistato da @StarCasinoSport lo storico c… - GoalItalia : 'Chi rappresenta l'Inter deve conoscere la storia e capire la maglia che indossa' ??? Zanetti rivela: 'I valori uma… - DonKalulu20 : RT @BisInterista: Sto cominciando a disgustare Zanetti e mi dispiace, perché è stato capitano dell'Inter per tanti anni alzando un bel po'… - sportli26181512 : Inter, Zanetti: 'Sanchez e Vidal? Possono giocare ancora ad alto livello': Intervistato da ADN Deportes in vista de… - LucaParry85 : Longoni è quello che insisteva con 'milan vuole fare chiesa pista non fredda anzi' mo ha aperto il circo dybala. Ma… -