Il sindaco che aveva tolto l'acqua per i fiori del cimitero ha dovuto fare retromarcia (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI – Il Comune chiude le fontanelle dei cimiteri per la siccità, i cittadini protestano e l'acqua riprende a scorrere, seppur con l'invito alla parsimonia. Un'interpretazione letterale Succede a Cantù, in provincia di Como, nel giro di poche ore. Nei giorni scorsi, l'amministrazione locale aveva emanato un'ordinanza sulla base delle indicazioni della Regione con la quale si vietava l'utilizzo dell'acqua potabile “per usi diversi da quello alimentare, domestico e igienico”. “I miei uffici, e con questo non voglio certo scaricare a loro la responsabilità, hanno dato letteralmente seguito al provvedimento regionale trasferendole nell'ordinanza” spiega all'AGI la neo sindaca leghista Alice Galbiati, alle prese peraltro in questi giorni con l'abbandono di FdI della giunta che ne mette a rischio la sopravvivenza. Il disappunto anche ... Leggi su agi (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI – Il Comune chiude le fontanelle dei cimiteri per la siccità, i cittadini protestano e l'riprende a scorrere, seppur con l'invito alla parsimonia. Un'interpretazione letterale Succede a Cantù, in provincia di Como, nel giro di poche ore. Nei giorni scorsi, l'amministrazione localeemanato un'ordinanza sulla base delle indicazioni della Regione con la quale si vietava l'utilizzo dell'potabile “per usi diversi da quello alimentare, domestico e igienico”. “I miei uffici, e con questo non voglio certo scaricare a loro la responsabilità, hanno dato letteralmente seguito al provvedimento regionale trasferendole nell'ordinanza” spiega all'AGI la neo sindaca leghista Alice Galbiati, alle prese peraltro in questi giorni con l'abbandono di FdI della giunta che ne mette a rischio la sopravvivenza. Il disappunto anche ...

