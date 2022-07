Il Mattarella bis e la deriva scongiurata (Di venerdì 1 luglio 2022) Una forzatura costituzionale per scongiurare la deriva nazionale. La destrutturazione dei partiti, unita all'improvvisazione di un esercito di parlamentari "per caso", che fa più danni dell'immoralità,... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 1 luglio 2022) Una forzatura costituzionale per scongiurare lanazionale. La destrutturazione dei partiti, unita all'improvvisazione di un esercito di parlamentari "per caso", che fa più danni dell'immoralità,...

Pubblicità

CarloMelato : RT @LaVeritaWeb: Dietro le tensioni Conte-Draghi le mosse per l’eredità a Ernesto? Somma. Arriva il nipote del presidente. L’uscente deve c… - PappaletteraF : RT @LaVeritaWeb: Dietro le tensioni Conte-Draghi le mosse per l’eredità a Ernesto? Somma. Arriva il nipote del presidente. L’uscente deve c… - dipietra_ntonio : @YoshiIrai @AxiaFel O le correzioni fatte da Scalfaro, Napolitano e Mattarella per i governi PD, Conte bis, Draghi? - gallina_di : In Onda, fucilata di Paolo Mieli ai politici: 'Perché il Mattarella bis è peggio di Napolitano' ?? ?@Quirinale? ?? …… - gallina_di : Perché stavolta è peggio del Napolitano bis. Paolo Mieli: finirà sui libri di storia - Il Tempo ????? ?@Quirinale?… -