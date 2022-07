“Il Covid è giunto nella Corea del Nord attraverso i palloncini liberati in cielo da Seul”: l’ultima di Kim Jong-un (Di venerdì 1 luglio 2022) A leggere lo svolgimento dei fatti attraverso i media locali, sembra di vedere un film di fantascienza in bianco e nero, ambientato nella provincia americana degli anni ‘50. Covid in Corea del Nord, la follia dei giornali locali: il virus trasmesso dal contatto con degli ‘oggetti alieni’ Una giovane recluta, così come un bimbo di 5 anni, venuti sfortunatamente a contatto con degli ‘oggetti alieni’, iniziano ad accusare una serie di sintomi che, a loro volta, i due poi passano a chiunque entri in contatto con loro. Così si esprimono infatti i giornali locali della cittadina norCoreana di Ipho, al confine sudorientale, nel descrivere l’inizio di una sorta ‘pandemia’ che essere già arrivata fino alla capitale, Pyongyang. Covid in Corea del ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) A leggere lo svolgimento dei fattii media locali, sembra di vedere un film di fantascienza in bianco e nero, ambientatoprovincia americana degli anni ‘50.indel, la follia dei giornali locali: il virus trasmesso dal contatto con degli ‘oggetti alieni’ Una giovane recluta, così come un bimbo di 5 anni, venuti sfortunatamente a contatto con degli ‘oggetti alieni’, iniziano ad accusare una serie di sintomi che, a loro volta, i due poi passano a chiunque entri in contatto con loro. Così si esprimono infatti i giornali locali della cittadina norna di Ipho, al confine sudorientale, nel descrivere l’inizio di una sorta ‘pandemia’ che essere già arrivata fino alla capitale, Pyongyang.indel ...

Pubblicità

italiaserait : “Il Covid è giunto nella Corea del Nord attraverso i palloncini liberati in cielo da Seul”: l’ultima di Kim Jong-un - eva_mistery : @SophiaLr01 @TONONIT @intuslegens Ti capisco in pieno,io esattamente come te discriminata come un sorcio tanto per… - Guzzi19958320 : RT @ILGUARDIANOZ: Ve lo ricordate quando arrivarono i primi vaccini a Rnam ? Scortati dalla Polizia, nelle celle frigorifere mobili a - 80°… - ___LUKASPC___ : RT @ILGUARDIANOZ: Ve lo ricordate quando arrivarono i primi vaccini a Rnam ? Scortati dalla Polizia, nelle celle frigorifere mobili a - 80°… - Thelma02559007 : RT @ILGUARDIANOZ: Ve lo ricordate quando arrivarono i primi vaccini a Rnam ? Scortati dalla Polizia, nelle celle frigorifere mobili a - 80°… -