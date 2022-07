Giancarlo Magalli furioso | il commento sarcastico sui nuovi palinsesti Rai

(Di venerdì 1 luglio 2022) La sottile arte dell’ironia ci consente di reagire con una certa classe, anche di fronte alle situazioni più spiacevoli. E in questoè un vero maestro: dietro il sorriso di una breve battuta, condivisa sul suo profilo Facebook, si cela l’amarezza per la piega che sta prendendo la sua carriera. O meglio, che le stanno facendo prendere i vertici Rai che hanno deciso di escluderlo del tutto dai2022/2023.fuori dalla Rai, ilL’ironia è sempre bonaria, ma qui possiamo proprio parlare di vero e proprio sarcasmo. Una emoji che sorride svetta al fianco della frase pubblicata su Facebook dal conduttore: “La riconoscenza della Rai è leggendaria”, ha scritto ...

Pubblicità

24Trends_Italia : 1. Leonardo Del Vecchio - 50mille+ 2. Orietta Berti - 50mille+ 3. Technoblade - 20mille+ 4. Tommaso Zorzi - 10mille… - andreastoolbox : Giancarlo Magalli fuori dai Palinsesti Rai: arriva il suo commento - CaffeFou : Giancarlo Magalli fuori dai palinsesti: 'La riconoscenza della Rai è leggendaria' #palinsestirai #rai #magalli… - infoitcultura : La Rai lascia a casa Giancarlo Magalli: la reazione al vetriolo del conduttore - infoitcultura : Giancarlo Magalli senza un programma in Rai: La riconoscenza dell'azienda è leggendaria -

Vita privata Volto memorabile della televisione italiana,è un conduttore e autore televisivo noto soprattutto per la sua conduzione del programma tv Mezzogiorno in ...E così tra conduttori "ripescati" (Caterina Balivo), conferme (Alberto Matano, Serena Bortone e Mara Venier) e volti nuovi (Alessia Marcuzzi) c'è anche chi è rimasto al palo come. ...Una emoji che sorride svetta al fianco della frase pubblicata su Facebook dal conduttore Giancarlo Magalli: “La riconoscenza della Rai è leggendaria”, ha scritto senza troppi giri di parole.Giancarlo Magalli fuori dai Palinsesti Rai: arriva il commento dell'amato conduttore. Ecco cosa è accaduto e le sue parole.