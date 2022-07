“GF Vip 7” | spifferati i nomi di tre concorrenti | bel colpo di Signorini

Leggi su tvzap

(Di venerdì 1 luglio 2022) GF Vip 7. Quel che noi vediamo non è che la punta dell’iceberg, sotto c’è un ‘lavorone’. Alfonsosi sta già dando parecchio da fare per mettere su un cast eccezionale per la nuova stagione del Grande Fratello Vip che prenderà il via a settembre. Secondo indiscrezioni il direttore di “Chi” avrebbe già messo in cassaforte tre. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Renato Zero, confessione choc: molestie subite da un pedofilo Sono in corso i preparativi per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip”. Il reality show ripartirà su Canale 5 il prossimo 19 settembre e potrà contare su un doppio appuntamento settimanale. In queste settimane Alfonso, autore e conduttore del programma, è alle prese con i provini. Pare che tresiano ormai certi. Di chi si tratta? ...