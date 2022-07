FIFA 22: Obiettivi Marc Bartra ShapeShifters. Disponibile una nuova carta Mutaforma (Di venerdì 1 luglio 2022) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permetteno di sbloccare la versione ShapeShifters di Marc Bartra per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. In questa campagna, i cambi di ruolo e i bonus di certe statistiche creeranno nuovi fuoriclasse per la tua squadra. Potete riscattare la carta dello spagnolo che milita nel Betis Siviglia completando gli Obiettivi disponibili in FUT. Tocco spagnolo: Segna 5 gol con tiri di precisione usando giocatori spagnoli in Amichevoli FUT Live: Cambia forma. Regista difensivo: Fornisci 4 assist con i difensori in Amichevoli FUT Live: Cambia forma. Vincine 6: Vinci 6 partite in Amichevoli FUT Live: Cambia forma. Gioco di squadra LaLiga: Fornisci un assist con giocatori de LaLiga in 5 partite ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 1 luglio 2022) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili gliche permetteno di sbloccare la versionediper la modalità22 Ultimate Team. In questa campagna, i cambi di ruolo e i bonus di certe statistiche creeranno nuovi fuoriclasse per la tua squadra. Potete riscattare ladello spagnolo che milita nel Betis Siviglia completando glidisponibili in FUT. Tocco spagnolo: Segna 5 gol con tiri di precisione usando giocatori spagnoli in Amichevoli FUT Live: Cambia forma. Regista difensivo: Fornisci 4 assist con i difensori in Amichevoli FUT Live: Cambia forma. Vincine 6: Vinci 6 partite in Amichevoli FUT Live: Cambia forma. Gioco di squadra LaLiga: Fornisci un assist con giocatori de LaLiga in 5 partite ...

