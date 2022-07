Falsi miti su rischi e impatto ambientale del rigassificatore di Piombino

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il progetto del nuovogalleggiante (FSRU) nel porto di, in provincia di Livorno, si sta scontrando con il malcontento di esponenti politici, associazioni ambientaliste e cittadini. Per rendere l’idea, sabato 18 giugno sono scese in piazza Bovio più di 2.000 persone, e le proteste potrebbero andare avanti anche nelle prossime settimane. Una consigliera regionale della Toscana, Silvia Noferi (Movimento 5 Stelle), è arrivata persino a dire che «con ilmettiamo a repentaglio la sicurezza di un’intera città», trasformandola «in un obiettivo sensibile in caso di attacco militare da parte della Russia». Dichiarazioni che, finora, hanno rappresentato il momento clou di un mare di polemiche a tratti pretestuose, non curanti di una serie di fattori tecnici (e oggettivi) e del fatto che l’Italia ha ...