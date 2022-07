Elenoire Casalegno, il lutto che l’ha devastata: “Manchi, a tutti…” | Fiumi di lacrime (Di venerdì 1 luglio 2022) La splendida attrice e conduttrice televisiva italiana ha ricordato la tragica scomparsa di un grandissimo personaggio della tv Nata a Savona nella seconda metà degli anni settanta, Elenoire ha esordito nel mondo dello spettacolo attraverso la sua partecipazione ad un concorso per aspiranti modelle dove si è distinta per la sua straordinaria bellezza. Pochissimo più tardi ha debuttato sul piccolo schermo all’interno della trasmissione Mediaset intitolata “Jammin”. Elenoire Casalegno (Websource)Anche se la maggior parte della sua carriera è stata dedicata alla tv, la Casalegno ha avuto qualche esperienza anche come attrice cinematografica. Nel 1998 ha fatto un cameo all’interno di “Paparazzi”, storico film diretto dal famoso regista e sceneggiatore italiano Neri Parenti. Nel 2006 ha recitato una parte ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 1 luglio 2022) La splendida attrice e conduttrice televisiva italiana ha ricordato la tragica scomparsa di un grandissimo personaggio della tv Nata a Savona nella seconda metà degli anni settanta,ha esordito nel mondo dello spettacolo attraverso la sua partecipazione ad un concorso per aspiranti modelle dove si è distinta per la sua straordinaria bellezza. Pochissimo più tardi ha debuttato sul piccolo schermo all’interno della trasmissione Mediaset intitolata “Jammin”.(Websource)Anche se la maggior parte della sua carriera è stata dedicata alla tv, laha avuto qualche esperienza anche come attrice cinematografica. Nel 1998 ha fatto un cameo all’interno di “Paparazzi”, storico film diretto dal famoso regista e sceneggiatore italiano Neri Parenti. Nel 2006 ha recitato una parte ...

Pubblicità

03TrashAddicted : @sadopatico Le più grandi bastarde della storia GFVIP 1: Elenoire Casalegno GFVIP 2: Ivana Mrazova GFVIP 3: Contess… - infoitcultura : Aurora Ramazzotti e la rivalità con Elenoire Casalegno sul palco del Lovemi: la conduttrice zittisce le polemi - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: e comunque l'outfit sfoggiato dalla divina Elenoire Casalegno a Love non è passato di certo inosservato @elenoirec ??????????????… - IOdonna : Il duetto di presentatrici di Love Mi è stato apprezzato ma non da tutti. A finire sotto accusa alcuni atteggiament… - gdzingaro : RT @dea_channel: e comunque l'outfit sfoggiato dalla divina Elenoire Casalegno a Love non è passato di certo inosservato @elenoirec ??????????????… -