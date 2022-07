De Luca lancia l’allarme: “Problema Covid in Campania sta diventando serio” (VIDEO) (Di venerdì 1 luglio 2022) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha parlato dell’aumento dei contagi nella regione: “Dovremo ridefinire il piano Covid per la nostra sanità già nelle prossime ore”. “Il Problema sta diventando serio”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social settimanale commenta l’andamento della pandemia da Covid in Leggi su 2anews (Di venerdì 1 luglio 2022) Il governatore dellaVincenzo Deha parlato dell’aumento dei contagi nella regione: “Dovremo ridefinire il pianoper la nostra sanità già nelle prossime ore”. “Ilsta”. Così il presidente della RegioneVincenzo Denel corso della consueta diretta social settimanale commenta l’andamento della pandemia dain

Pubblicità

fullNam35087976 : RT @MarceVann: ARCORE - SANKT MORITZ Occhio al percorso politico di costui in immagine nei prossimi mesi. Il Drago non vuole ripetere la d… - AleFiveStars : RT @MarceVann: ARCORE - SANKT MORITZ Occhio al percorso politico di costui in immagine nei prossimi mesi. Il Drago non vuole ripetere la d… - BioFares : Luca Recaro Lancia..037...???? Markku Alen rally di Sanremo 1983. ?????? - apsassano : RT @Pinucci63757977: A #lariachetira per sollevate le sorti del m5s Conte lancia il volto giovane del pepputato Luca Carabetta che sprizza… - bagnariol_luca : Spezzo una lancia a favore di Lidia nella sua crociata a favore dell'estate e del caldo torrido. Quando si sfioran… -