Covid: in Campania in ulteriore aumento i ricoveri (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In Campania non si arresta la crescita dei casi di Covid. Secondo l'ultimo bollettino, i positivi sono stati 10.699 a fronte di 30.626 test, con un tasso del 34,93% rispetto al 32,9 di ieri. I ricoveri in terapia intensiva aumentano da 27 a 29, quelli nei reparti ordinari registrano un balzo da 453 a 481. Altre due le vittime, una nelle ultime 48 ore e una verificatasi in precedenza ma registrata solo ieri. "Al 30 giugno 2021 in Campania si registravano 120 positivi al Covid, alla stessa data del 2022 i positivi sono 10mila. Alla data di oggi i positivi sono 10.700 su 30mila tamponi". Sono i dati riferiti dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook. Il governatore ha anche riportato i dati dei ...

