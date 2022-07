Ciampino, bus verso il mare a costi ridotti per l’estate: orari, tariffe e percorsi (Di venerdì 1 luglio 2022) Partirà mercoledì prossimo 6 luglio l’iniziativa varata dal Comune di Ciampino denominata “Un’estate al mare… in bus”. Il progetta mira a rendere possibile il raggiungimento del litorale di Ostia con la nuova linea bus che sarà attiva tutti i lunedì, mercoledì, venerdì e sabato (festivi esclusi). Il servizio – promosso dal Comune di Ciampino in collaborazione con Schiaffini Travel Spa – sarà attivo fino all’11 settembre. Quanto costa il biglietto bus da Ciampino a Ostia Novità di quest’anno sarà inoltre la riduzione del prezzo giornaliero del biglietto a 1 euro. Ricordiamo inoltre che a bordo vi sarà l’obbligo della mascherina. Questo il commento della Sindaca Emanuela Colella: «Un’iniziativa importante attiva sul nostro territorio da oltre 5 anni, che permette ai tanti residenti di raggiungere comodamente il litorale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 luglio 2022) Partirà mercoledì prossimo 6 luglio l’iniziativa varata dal Comune didenominata “Un’estate al… in bus”. Il progetta mira a rendere possibile il raggiungimento del litorale di Ostia con la nuova linea bus che sarà attiva tutti i lunedì, mercoledì, venerdì e sabato (festivi esclusi). Il servizio – promosso dal Comune diin collaborazione con Schiaffini Travel Spa – sarà attivo fino all’11 settembre. Quanto costa il biglietto bus daa Ostia Novità di quest’anno sarà inoltre la riduzione del prezzo giornaliero del biglietto a 1 euro. Ricordiamo inoltre che a bordo vi sarà l’obbligo della mascherina. Questo il commento della Sindaca Emanuela Colella: «Un’iniziativa importante attiva sul nostro territorio da oltre 5 anni, che permette ai tanti residenti di raggiungere comodamente il litorale ...

