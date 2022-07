(Di venerdì 1 luglio 2022) Una storia purtroppo finita male quella accaduta a Riva Trigoso, in Liguria. Unaha raccontato di esser tornata neldovelavoratoper ricevere la paga degli ultimi 10 giorni e che quella richiesta ha scatenato la furia del proprietario e della sua fidanzata, oltre che del cuoco. Così la 40enne è stata colpita al volto da uno schiaffo e si è ritrovata a cadere contro una vetrata che ha sfondato. I vetri le hanno provocato profonde ferite finendo così in ospedale dove i medici le hanno dato una prognosi di 15 giorni. Riva Trigoso, teatro della brutta vicendaLe versioni contrastanti dell’accaduto Dopo l’aggressione la malcapitata naturalmente ha sporto querela, ma il proprietario deldove la donnalavorato, e all’interno del quale si è ...

Pubblicità

fanpage : Picchiata a sangue per aver chiesto ai titolari del ristorante nel quale lavorava di avere lo stipendio. - Luce_news : Cameriera picchiata a sangue dai titolari di un ristorante. Aveva solo chiesto lo stipendio - PattiGiuliani : Cameriera chiede lo stipendio, picchiata dai titolari del ristorante - algablu : RT @confundustria: Una donna di 40 anni ha chiesto ai titolari del ristorante nel quale lavorava di poter avere lo stipendio pattuito ed è… - Majden3 : RT @fanpage: Picchiata a sangue per aver chiesto ai titolari del ristorante nel quale lavorava di avere lo stipendio. -

A Sestri Levante una donna di 40 anni,in un ristorante della frazione di Riva Trigoso, è stataa sangue per aver chiesto il pagamento delle sue spettanze.Ha chiesto lo stipendio e ha ottenuto solo pugni e calci. È successo in provincia di Genova , in un ristorante di Riva Trigoso, unadi 40 anni è stataa sangue dopo aver chiesto ai titolari il pagamento delle sue spettanze. Secondo quanto riportato dai carabinieri intervenuti sul posto, lasi è ...L’aggressione della cameriera. Secondo la ricostruzione la donna si sarebbe recata ieri mattina nel ristorante in cui lavorava per chiedere ai titolari di ricevere la propria paga. Riva Trigoso, Genov ...La donna, 40 anni, ha raccontato di essere stata presa a schiaffi e di essere caduta sfondando una vetrata dopo aver chiesto di essere pagata. Ha riportato ferite giudicate guaribili in 15 giorni. Ma ...