Calcio: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna a dirigere in Serie A (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Campionato di Serie A di Calcio compie un piccolo ma significativo passo in avanti verso il futuro. Dopo incessanti indiscrezioni nella giornata di venerdì 1 luglio è arrivata l’ufficialità: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna a dirigere nella massima categoria. La conferma è arrivata direttamente da Coverciano, centro in cui si è svolta la conferenza stampa per presentare la formazione dei ruoli arbitrali in vista della stagione 2022-2023. In questo contesto è intervenuto Alfredo Trentalange, Presidente dell’AIA: “‘Un sogno che si avvera, un momento storico – ha dichiarato il Presidente – Maria Sole è stata promossa perché se lo merita. ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Campionato diA dicompie un piccolo ma significativo passo in avanti verso il futuro. Dopo incessanti indiscrezioni nella giornata di venerdì 1 luglio è arrivata l’ufficialità:ilnella massima categoria. La conferma è arrivata direttamente da Coverciano, centro in cui si è svolta la conferenza stampa per presentare la formazione dei ruoli arbitrali in vista della stagione 2022-2023. In questo contesto è intervenuto Alfredo Trentalange, Presidente dell’AIA: “‘Un sogno che si avvera, un momento storico – ha dichiarato il Presidente –è stata promossa perché se lo merita. ...

