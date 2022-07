Assalto al portavalori, commando spara alla guardia giurata e scappa con il bottino (Di venerdì 1 luglio 2022) Un commando composto da almeno cinque persone ha assaltato un furgone portavalori nel quartiere Casilino, a Roma. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 di oggi, venerdì 1° luglio: il gruppo ha aperto il fuoco contro il mezzo... Leggi su today (Di venerdì 1 luglio 2022) Uncomposto da almeno cinque persone ha assaltato un furgonenel quartiere Casilino, a Roma. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 di oggi, venerdì 1° luglio: il gruppo ha aperto il fuoco contro il mezzo...

Pubblicità

localteamtv : Roma, assalto a un portavalori: ferita una guardia giurata #portavalori #rapina #localteam - incontriurbani : RT @romatoday: Far west a Roma, commando assalta portavalori e spara: ferita guardia giurata - cronacadiroma : #Roma #TorreAngela, assalto al portavalori, ferita una guardia giurata davanti l'ufficio postale - - News24_it : Far west a Roma, commando assalta portavalori e spara: ferita guardia giurata - RomaToday - DanieleDann1 : ?? #Roma: Assalto a un furgone #portavalori questa mattina poco prima delle 8 in via Anteo, nel quartiere #Casilino.… -