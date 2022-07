Aereo Ryanair, toglie il pilota automatico e... L'errore e il disastro (Di venerdì 1 luglio 2022) Un incidente che poteva sfociare in tragedia. Fortunatamente i passeggeri del volo Ryanair avevano tutti le cinture di sicurezza allacciate altrimenti l'esito sarebbe stato ancora più drammatico. Il collegamento FR9017 Fes-Barcellona del 31 luglio 2021, di cui si conoscono i dettagli sono in questi giorni, aveva a bordo ben 172 passeggeri e sei membri dell'equipaggio quando, durante la fase di discesa, si ritrova all'interno di una tremenda turbolenza, di lì a poco il panico. L'Aereo è decollato dall'aeroporto marocchino alle 12.54 con destinazione Barcellona. Durante la fase di discesa, verso le 13.50, gli investigatori della cabina di pilotaggio hanno scritto che hanno notato un cumulonembo, cioè una nube a forte sviluppo verticale, ecco quindi la decisione di raggirarla. Per questo motivo hanno chiesto al controllore di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Un incidente che poteva sfociare in tragedia. Fortunatamente i passeggeri del voloavevano tutti le cinture di sicurezza allacciate altrimenti l'esito sarebbe stato ancora più drammatico. Il collegamento FR9017 Fes-Barcellona del 31 luglio 2021, di cui si conoscono i dettagli sono in questi giorni, aveva a bordo ben 172 passeggeri e sei membri dell'equipaggio quando, durante la fase di discesa, si ritrova all'interno di una tremenda turbolenza, di lì a poco il panico. L'è decollato dall'aeroporto marocchino alle 12.54 con destinazione Barcellona. Durante la fase di discesa, verso le 13.50, gli investigatori della cabina diggio hanno scritto che hanno notato un cumulonembo, cioè una nube a forte sviluppo verticale, ecco quindi la decisione di raggirarla. Per questo motivo hanno chiesto al controllore di ...

