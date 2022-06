Wimbledon 2022, l’avversario di Lorenzo Sonego al terzo turno e possibile tabellone. Quando si gioca? (Di giovedì 30 giugno 2022) Lorenzo Sonego si è qualificato per il terzo turno di Wimbledon 2022 ed ora sul suo cammino potrebbe esserci addirittura Rafael Nadal. Lo spagnolo deve ancora giocare il suo match di oggi, dove affronterà il lituano Ricardas Berankis, numero 106 della classifica mondiale, ma i favori del pronostico sono ovviamente tutti per il campione degli Australian Open e del Roland Garros. Si prospetta dunque un match veramente emozionante per Sonego, che ha confermato di trovarsi molto bene sull’erba londinese, visto che lo scorso anno ha raggiunto anche gli ottavi di finale ai Championships. Un traguardo che a questo punto diventa complicato da replicare, visto che dovrebbe trovarsi contro Nadal, ma in caso di clamoroso successo sull’iberico il piemontese ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022)si è qualificato per ildied ora sul suo cammino potrebbe esserci addirittura Rafael Nadal. Lo spagnolo deve ancorare il suo match di oggi, dove affronterà il lituano Ricardas Berankis, numero 106 della classifica mondiale, ma i favori del pronostico sono ovviamente tutti per il campione degli Australian Open e del Roland Garros. Si prospetta dunque un match veramente emozionante per, che ha confermato di trovarsi molto bene sull’erba londinese, visto che lo scorso anno ha raggiunto anche gli ottavi di finale ai Championships. Un traguardo che a questo punto diventa complicato da replicare, visto che dovrebbe trovarsi contro Nadal, ma in caso di clamoroso successo sull’iberico il piemontese ...

