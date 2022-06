Pubblicità

TuttoAndroid : WhatsApp Beta sta rilasciando una nuova versione delle reazioni ai messaggi - techworldaleant : Reazioni ai messaggi con qualsiasi emoji della testiera #WhatsApp sta rilasciando la funzionalità ad alcuni beta t… - 24h_Tecnologia : WhatsApp Beta 2.22.15.5 contiene tracce di una novità per le videochiamate: WhatsApp Beta 2.22.15.5 contiene le pri… - techworldaleant : Dopo i nuovi strumenti di disegno su Android, #WhatsApp sta pianificando di sviluppare una funzionalità che consent… - TuttoAndroid : WhatsApp Beta 2.22.15.5 contiene tracce di una novità per le videochiamate -

Nello specifico, quanto scoperto in occasione della2.22.12.8 diper Android, poi rilevato anche in unaper Desktop, è stato ora rinvenuto come in sviluppo anche nella22.14.0.Ancheè impegnata nella mission di differenziare le proprie entrate ma, prima, è arrivata ... come fossero cioè deitester paganti, prima che le stesse vengano eventualmente rilasciate ...As spotted by WABetaInfo, WhatsApp is working on letting you use any emoji as a reaction. If you are on the latest WhatsApp beta (v2.22.15.6 or 2.22.15.7), a new + icon should appear when you bring up ...Le novità del nuovo recap relativo a WhatsApp sono davvero tante: tra esse, spicca il rilascio della funzione per usare tutte le emoji per reagire ai messaggi, e la scoperta che la piattaforma stia la ...