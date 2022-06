VIDEO | MAXIMIANO-NAPOLI: LE PAROLE SUL FUTURO! (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo l’apertura al prestito del Granada arriva la frenata del direttore generale Alfredo García Amado che chiude le porte alla trattativa del portiere. Ecco quanto evidenziato nelle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: “Ogni giocatore ha la sua situazione contrattuale ma la società deve badare ai propri interessi, rispettando le loro preoccupazioni. Dobbiamo difendere gli interessi del club. Ci sono giocatori che hanno detto di voler giocare in Liga, ma dovranno portare offerte che il Granada reputi interessanti, altrimenti non se ne andranno. Milla e MAXIMIANO? La situazione di entrambi è la stessa, contratto in vigore e clausola, non abbiamo intenzione di vendere nessuno dei due. La squadra sarà molto competitiva e la speranza è che nessuno ci abbandoni”. Da ciò si evince che nel caso in cui il NAPOLI si convincesse a pagare la clausola ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo l’apertura al prestito del Granada arriva la frenata del direttore generale Alfredo García Amado che chiude le porte alla trattativa del portiere. Ecco quanto evidenziato nelle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: “Ogni giocatore ha la sua situazione contrattuale ma la società deve badare ai propri interessi, rispettando le loro preoccupazioni. Dobbiamo difendere gli interessi del club. Ci sono giocatori che hanno detto di voler giocare in Liga, ma dovranno portare offerte che il Granada reputi interessanti, altrimenti non se ne andranno. Milla e? La situazione di entrambi è la stessa, contratto in vigore e clausola, non abbiamo intenzione di vendere nessuno dei due. La squadra sarà molto competitiva e la speranza è che nessuno ci abbandoni”. Da ciò si evince che nel caso in cui ilsi convincesse a pagare la clausola ...

