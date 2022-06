Traffico Roma del 30-06-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdedi nuovo Buongiorno Ben ritrovati in studio Massimo Vischi sul Raccordo Anulare troviamo al momento Code in carreggiata interna tra Casilina e ovviamente in esterna Ci sono rallentamenti tra Prenestina e Tiburtina e code tra laFiumicino e la via del mare con ripercussioni per chi arriva da Fiumicino e deve immettersi sul raccordo verso la via Appia quindi in pregiata esterna proseguendo poi sullaFiumicino verso l’Eur si incontrano code anche in avvicinamento al viadotto della Magliana lunghe code sulla via Appia in entrata adallo svincolo per La Via dei Laghi fino a via delle Capannelle perè un incidente code che ritroviamo anche in via dei Laghi in avvicinamento alla via Appiarallentato ...