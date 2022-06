Tom Hiddleston diventa papà, in arrivo il primo figlio con Zawe Ashton (Di giovedì 30 giugno 2022) L’attore che interpreta Loki nella saga degli Avengers aspetta un bebè insieme alla collega, compagna di palco nell’opera teatrale Betrayal: si mormora siano fidanzati dal 2019, ma la relazione è stata ufficializzata solo pochi mesi fa. Adesso lei, alla proiezione di Mr. Malcolm's List, mostra fiera il pancino Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 giugno 2022) L’attore che interpreta Loki nella saga degli Avengers aspetta un bebè insieme alla collega, compagna di palco nell’opera teatrale Betrayal: si mormora siano fidanzati dal 2019, ma la relazione è stata ufficializzata solo pochi mesi fa. Adesso lei, alla proiezione di Mr. Malcolm's List, mostra fiera il pancino

