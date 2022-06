Tensione alle stelle tra Conte e Draghi: il governo barcolla. Ora la parola elezioni non è più tabù (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono ore di alta Tensione per il governo. Il rientro anticipato di Mario Draghi dal summit Nato di Madrid è più eloquente di qualsiasi smentita tranquillizzante: la crisi dell’esecutivo potrebbe essere più di un’ipotesi con Conte da una parte (e Salvini dall’altra), a dare segnali d’insofferenza. Decisivo il fatto che il leader 5S si rechi a sera al Colle. Una telefonata infuocata tra Conte e Draghi Dopo alcune ore di fibrillazione, ieri sera è arrivata la smentita ufficiale di Palazzo Chigi: «Il presidente del Consiglio non ha mai detto o chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppe Conte dal M5S». Ma il caso è tutt’altro che chiuso. Le presunte pressioni di Mario Draghi sul fondatore del Movimento 5 stelle per destituire l’ex ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono ore di altaper il. Il rientro anticipato di Mariodal summit Nato di Madrid è più eloquente di qualsiasi smentita tranquillizzante: la crisi dell’esecutivo potrebbe essere più di un’ipotesi conda una parte (e Salvini dall’altra), a dare segnali d’insofferenza. Decisivo il fatto che il leader 5S si rechi a sera al Colle. Una telefonata infuocata traDopo alcune ore di fibrillazione, ieri sera è arrivata la smentita ufficiale di Palazzo Chigi: «Il presidente del Consiglio non ha mai detto o chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppedal M5S». Ma il caso è tutt’altro che chiuso. Le presunte pressioni di Mariosul fondatore del Movimento 5per destituire l’ex ...

