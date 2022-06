Scontro con Conte, anche Draghi va da Mattarella. E su Twitter impazza l’hashtag #VatteneSubito (Di giovedì 30 giugno 2022) Mario Draghi in mattinata ha avuto un colloquio con Sergio Mattarella al Quirinale. Ufficialmente il premier è andato al Colle per fare il punto dopo gli appuntamenti internazionali di questi giorni, dal G7 al vertice Nato. Un incontro di routine, dunque, specie in un momento delicato come questo, contrassegnato dalla crisi ucraina. Tuttavia, benché dalla presidenza della Repubblica sia trapelata quella spiegazione, all’indomani della salita al Colle di Giuseppe Conte, è assai probabile che durante il colloquio, durato circa un’ora, premier e capo dello Stato abbiano parlato anche delle fibrillazioni interne al governo. Dopo la salita al Colle di Conte, anche Draghi incontra Mattarella È atteso per oggi pomeriggio, del resto, l’incontro chiarificatore ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Marioin mattinata ha avuto un colloquio con Sergioal Quirinale. Ufficialmente il premier è andato al Colle per fare il punto dopo gli appuntamenti internazionali di questi giorni, dal G7 al vertice Nato. Un incontro di routine, dunque, specie in un momento delicato come questo, contrassegnato dalla crisi ucraina. Tuttavia, benché dalla presidenza della Repubblica sia trapelata quella spiegazione, all’indomani della salita al Colle di Giuseppe, è assai probabile che durante il colloquio, durato circa un’ora, premier e capo dello Stato abbiano parlatodelle fibrillazioni interne al governo. Dopo la salita al Colle diincontraÈ atteso per oggi pomeriggio, del resto, l’incontro chiarificatore ...

Pubblicità

pedroelrey : La leadership di @GiuseppeConteIT non è messa in dubbio neppure dagli ex elettori M5S, che tra le altre cose gli ri… - AlexBazzaro : Secondo me, sotto sotto, i democratici Usa, in crisi nei sondaggi, con un Presidente debolissimo e le elezioni di m… - mentecritica : @bickster75 @monya_bressiani @KovalevskyMasha Mi spiego meglio: il fatto di avere esercito, marina ed aviazione inc… - skybash_ : @TgLa7 Da mo che so pronti.... Lo hanno capito anche i sassi che l'occidente cerca lo scontro con #Mosca Sanno d… - SecolodItalia1 : Scontro con Conte, anche Draghi va da Mattarella. E su Twitter impazza l’hashtag #VatteneSubito… -