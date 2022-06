R. Kelly condannato a 30 anni per abusi sessuali (Di giovedì 30 giugno 2022) Il cantante Usa di R&B R. Kelly è stato condannato a 30 anni di carcere con le accuse di racket e abusi sessuali, per aver usato la sua fama per irretire le vittime, donne e ragazze minorenni, per poi abusarne sessualmente. Robert Sylvester Kelly, 55 anni, che tra i suoi successi annovera la canzone vincitrice del Grammy "I Believe I Can Fly", è stata condannata lo scorso settembre. E' in carcere da luglio 2019. È tra le persone più importanti condannate per comportamento sessuale scorretto durante il movimento #MeToo.I sopravvissuti agli abusi di Kelly - riferisce la Cnn - si sono tenuti per mano e hanno pregato mentre il giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti Ann Donnelly ha iniziato a leggere la sua sentenza. ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 giugno 2022) Il cantante Usa di R&B R.è statoa 30di carcere con le accuse di racket e, per aver usato la sua fama per irretire le vittime, donne e ragazze minorenni, per poi abusarne sessualmente. Robert Sylvester, 55, che tra i suoi successi annovera la canzone vincitrice del Grammy "I Believe I Can Fly", è stata condannata lo scorso settembre. E' in carcere da luglio 2019. È tra le persone più importanti condannate per comportamento sessuale scorretto durante il movimento #MeToo.I sopravvissuti aglidi- riferisce la Cnn - si sono tenuti per mano e hanno pregato mentre il giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti Ann Donnelly ha iniziato a leggere la sua sentenza. ...

