"Questo Draghi non l'ha smentito". Padellaro, Conte umiliato due volte | Video (Di giovedì 30 giugno 2022) La vera notizia è che Mario Draghi e Beppe Grillo si parlano, con molta frequenza e costanza. E che Giuseppe Conte conta quanto il due di briscola. Antonio Padellaro, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, commenta il caso scatenato dal suo giornale, il Fatto quotidiano: il sociologo Domenico De Masi ha rivelato la confidenza fattagli da Grillo, secondo cui il premier avrebbe chiesto al comico di "rimuovere Conte" perché "inadeguato". Raffica di commenti indignati, Conte imbufalito ("Fatto gravissimo per la democrazia") e imbarazzate smentite da parte degli stessi Grillo e Draghi. Ma c'è un però, grosso come una casa. Anzi, una crisi (possibile). "Grillo ha detto a De Masi che parlava spesso con Draghi - sottolinea Padellaro -.

