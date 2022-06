Oier non continuerà all’Espanyol la prossima stagione (Di giovedì 30 giugno 2022) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: 29/06/2022 alle 21:28 est Il club catalano non eserciterà l’opzione di proroga del contratto per un altro anno Il portiere è arrivato all’Espanyol nel mercato invernale della stagione 2019-20 Il portiere Oier Olazabal non proseguirà spagnolo la prossima stagione. Il club ha deciso di non applicare l’opzione di rinnovo del giocatore per un’altra stagione, come previsto dal suo contratto. La notizia è diventata ufficiale questo mercoledì. Il portiere, nato a Guipuzcoa 32 anni fa, è venuto a spagnolo nel mercato invernale della campagna 2019-20 e la loro partecipazione è stata molto limitata. Nel suo tempo da giocatore bianconero, il ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 30 giugno 2022) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: 29/06/2022 alle 21:28 est Il club catalano non eserciterà l’opzione di proroga del contratto per un altro anno Il portiere è arrivatonel mercato invernale della2019-20 Il portiereOlazabal non proseguirà spagnolo la. Il club ha deciso di non applicare l’opzione di rinnovo del giocatore per un’altra, come previsto dal suo contratto. La notizia è diventata ufficiale questo mercoledì. Il portiere, nato a Guipuzcoa 32 anni fa, è venuto a spagnolo nel mercato invernale della campagna 2019-20 e la loro partecipazione è stata molto limitata. Nel suo tempo da giocatore bianconero, il ...

Pubblicità

Piergiulia6 : #PRELEMI non so voi ma in questa storia vedo gli occhi lucidi di oier. Sarà una mia impressione -