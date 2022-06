No | Coca-Cola non ha indetto un concorso per vincere un mini-frigo brandizzato

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ci sono anniversari che esistono solamente nelle classiche catene che corrono libere negli ampi pascoli digitali delle chat. Ogni settimane, purtroppo, il web ne offre sempre di nuovi. Cambiano i marchi utilizzati e anche i premi in palio, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: cercare di raggirare gli utenti e rubare i loro dati personali. L’ultima catena WhatsApp che segue questo, ormai classico, cliché è un grande ritorno al passato: ilperuntargato. LEGGI ANCHE > Il grande ritorno della truffa via WhatsApp “Ciao, non ti sento da molto tempo…” Nel messaggio che sta cirndo su alcune chat, come spiega Bufale.net, si fa riferimento a una premidalla multinazionale che produce ...