Nadal imperfetto | Lorenzo può sognare | ' Sono nato per difendermi | ora voglio attaccare'

NapoliFCNews : Toni Nadal: «Con Tsonga se ne va il tennis imperfetto ed emozionante. Oggi ci sono solo robot» #SSCN #AvantiNapoli… -

Lo aspetta Rafa, ma in una versione non certo irresistibile nei primi due turni. Ha lasciato un set contro l'argentino Cerundolo e un altro contro Berankis, in un match interrotto per quasi un'......di emettere inchiostro per sempre all'indomani dell'ennesima impresa titanica di Rafasulla ... Tutto nel giro di 24 ore, quasi a voler chiudere un cerchio (quellodella racchetta, ... Nadal (1)4 ever, Clerici per sempre: l'orgoglio del re della terra nell'ultimo giorno “pieno” del Ha dato spettacolo, servito sempre meglio e vinto il punto del torneo. Lorenzo Sonego ha molti motivi per gioire dopo la vittoria contro il ...Il campione spagnolo ha la meglio su Berankis pur lasciando un set per strada come accaduto con Cerundolo. In mezzo anche una sospensione per pioggia ...