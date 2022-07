Milan | Maldini | ' Abbiamo rinnovato e siamo contenti'

(Di giovedì 30 giugno 2022) "È tutto a posto, all'ultimodi essere qui e della stagione.di programmare un futuro sempre vincente". Lo dice il dt del, Paolo, all'...

Pubblicità

AntoVitiello : #Maldini: 'Felice di programmare un futuro vincente. Accordo sul rinnovo' @MilanNewsit @antonello_gioia #Milan - AntoVitiello : #Maldini a @MilanNewsit : 'All'ultimo ma abbiamo rinnovato, accordo trovato' #milan - AntoVitiello : ??? C'è l'accordo! #Maldini ancora nella sede del #Milan (ore 21.30) dopo una lunga giornata insieme agli avvocati:… - ACMilanFan24 : RT @Sianews_: Chiamate fitte #Antun - #Maldini questi ultimi giorni, è stato il procuratore di Paulo #Dybala a proporlo. Se diventa una tra… - TOSADORIDANIELA : RT @ilcasciavait: “Quando il Milan non ha rinnovato certi calciatori ho chiamato Massara e Maldini per fargli i complimenti perché hanno da… -

... ilpotrebbe virare su altri profili in questa fase del calciomercato come svelato dalla redazione di Sport Mediaset. Rinnovata i contratti dei dirigenti Massara e, i rossoneri ...Leggi anche -, ufficiale i rinnovi die MassaraCalciomercato Milan news: le indiscrezioni riguardanti i movimenti della sessione. Douglas Luiz rimarrà all'Aston Villa ma torna di moda Renato Sanches ...Scommesse Calciomercato 2 Luglio 2022, Lazio-Mertens possibile. Lukaku si candida al titolo di capocannoniere per l'Inter anche su Dybala.