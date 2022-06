Mettere i bulloni dove servono non è un golpe, ma un servizio al paese (Di giovedì 30 giugno 2022) Al direttore - La “smentita” delle notizie contenute nell’articolo sul Foglio di martedì riguardante l’ipotesi delle dimissioni anticipate del governatore della Banca d’Italia si caratterizza per il “dire e non dire”. Che la decisione non sia all’ordine del giorno significa tutto e niente. “Minus dixit quam voluit”. Per un grossolano, grave errore? Penso di no. Ho “vissuto” quaranta anni in Banca d’Italia e so bene, salvo pur possibili cambiamenti nel frattempo intervenuti, quante riflessioni e ponderazioni una comunicazione della specie richiede. A maggior ragione ora che la comunicazione diventa cruciale per le Banche centrali. Allora perché, estensivamente, interpretando l’espressione “ordine del giorno” come decisioni da affrontare in tempi ravvicinati, ancora non si sarebbe vicini a una eventuale determinazione in materia? Un chiarimento adeguatamente scritto è, dunque, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 giugno 2022) Al direttore - La “smentita” delle notizie contenute nell’articolo sul Foglio di martedì riguardante l’ipotesi delle dimissioni anticipate del governatore della Banca d’Italia si caratterizza per il “dire e non dire”. Che la decisione non sia all’ordine del giorno significa tutto e niente. “Minus dixit quam voluit”. Per un grossolano, grave errore? Penso di no. Ho “vissuto” quaranta anni in Banca d’Italia e so bene, salvo pur possibili cambiamenti nel frattempo intervenuti, quante riflessioni e ponderazioni una comunicazione della specie richiede. A maggior ragione ora che la comunicazione diventa cruciale per le Banche centrali. Allora perché, estensivamente, interpretando l’espressione “ordine del giorno” come decisioni da affrontare in tempi ravvicinati, ancora non si sarebbe vicini a una eventuale determinazione in materia? Un chiarimento adeguatamente scritto è, dunque, ...

